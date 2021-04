Allarme covid, in India quasi 1 milione di casi in 3 giorni (Di sabato 24 aprile 2021) Il bilancio quotidiano del coronavirus in India supera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuovi casi: quasi un milione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) Il bilancio quotidiano del coronavirus insupera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuoviun...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il virus non perdona esitazioni e la situazione è molto seria. Allarme dalla cancelliera Merkel, che chiede il voto… - DavPoggi : Lo fanno apposta perché con le cure domiciliari l’allarme Covid era rientrato e le terapie intensive (mai veramente… - AndreaAsilo : RT @DomPer888: Che ministro che orgoglio per l'Italia appena tornato dall'America: L’allarme dell’ambasciata Usa: non viaggiate in Italia,… - MuredduGiovanni : RT @DomPer888: Che ministro che orgoglio per l'Italia appena tornato dall'America: L’allarme dell’ambasciata Usa: non viaggiate in Italia,… - attilio_l : RT @Primaonline: Per metà degli italiani la comunicazione sul Covid è stata confusa. Infodemia e fake news hanno generato ansia e allarme s… -