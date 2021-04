25 Aprile: via Vittorio Emanuele III (Secondigliano) diventa via Vincenzo Di Maro. Da Comune di Napoli ‘antifascismo della toponomastica’ (Di sabato 24 aprile 2021) Da Gaetano Azzariti a Vincenzo Tecchio, da Vittorio Emanuele III ad Alfredo Rocco. Sono molti i toponimi legati all’epoca fascista finiti negli ultimi anni nel mirino dell’Amministrazione comunale di Napoli guidata da Luigi de Magistris. “Siamo una città che ha fatto molte scelte in tal senso”, spiega all’Adnkronos Alessandra Clemente, assessore del Comune di Napoli titolare della delega alla Toponomastica, annunciando il prossimo cambio di toponimo per una delle tante strade di Napoli intitolate a Vittorio Emanuele III, re d’Italia negli anni del fascismo e alla cui figura storica si contesta la promulgazione delle leggi razziali: dal prossimo 5 maggio, anniversario dell’alluvione di Sarno, via ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021) Da Gaetano Azzariti aTecchio, daIII ad Alfredo Rocco. Sono molti i toponimi legati all’epoca fascista finiti negli ultimi anni nel mirino dell’Amministrazione comunale diguidata da Luigi de Magistris. “Siamo una città che ha fatto molte scelte in tal senso”, spiega all’Adnkronos Alessandra Clemente, assessore deldititolaredelega alla Toponomastica, annunciando il prossimo cambio di toponimo per una delle tante strade diintitolate aIII, re d’Italia negli anni del fascismo e alla cui figura storica si contesta la promulgazione delle leggi razziali: dal prossimo 5 maggio, anniversario dell’alluvione di Sarno, via ...

