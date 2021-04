“WhatsApp diventa Pink” | ma è solo una truffa per rubare i dati

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’ultima trovata dei cyber criminali è un link attraverso cui scaricare la nuova versione in rosa di: ma èun modo persensibili. Un link per scaricare la nuova versione in rosa di, che sostituirebbe il tradizionale verde dell’applicazione di messaggi. Ma si tratta di unacui è meglio

Advertising

StraNotizie : 'WhatsApp diventa rosa', attenti alla truffa - giornalorg : - SLN_Magazine : “WhatsApp diventa rosa”, attenti alla truffa - chrisneel : Whatsapp diventa rosa, ma è una truffa: ecco come difendersi - infoitscienza : 'WhatsApp diventa rosa', attenti alla truffa -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp diventa

Read More Condividi su:Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: attenzione ,, occhio alla truffa , rosa , truffa ,- - > Previous articleCosa fare e come rimediare se si è caduti nella trappola diPink (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});L’ultima trovata dei cyber criminali è un link attraverso cui scaricare la nuova versione in rosa di WhatsApp: ma è solo un modo per rubare dati sensibili. Un link per scaricare la nuova versione in ...Il suo straordinario percorso nel campo dell’intelligenza artificiale, dei dati e della connettività degli oggetti, sarà di fondamentale importanza per accelerare lo sviluppo della nostra strategia e ...