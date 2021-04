Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLE CONSOLARI UNICA ECCEZIONE SULLA VIA FLAMINIA CODE A TRATTI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO TROVIAMO SEMPRE CODE A TRATTI SULLA VIA PRENESTINA TRA TORRENOVA E VIA DI TOR SAPIENZA SULLO STESSO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI OGGI ATTIVO DALLE 9:00 ALLE 17. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCONE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA. MENTRE, I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELNI, LIMITAZIONI E RITARDI. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO AL ...