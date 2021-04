Valentina Persia in lacrime per la sorpresa dei figli | ' Siete la mia vita'

(Di venerdì 23 aprile 2021) 'la mia, mamma è qui per voi, solo per voi. Mi mancate tanto'. Poche chiarissime parole per, che nel corso dell'undicesima puntata de 'L'Isola dei Famosi' è scoppiata in ...

'Siete la mia vita, mamma è qui per voi, solo per voi. Mi mancate tanto'. Poche chiarissime parole per, che nel corso dell'undicesima puntata de 'L'Isola dei Famosi' è scoppiata in lacrime per una toccante sorpresa dei suoi figli. Un messaggio che le ha dato tanta forza e davanti al ...Dopo aver assistito allo scontro trae Vera Gemma, sostenuta da Tommaso Zorzi , la Martani ha confermato l'esistenza di un gruppo piuttosto ostile : "Quando si parla di clan è vero. ...In diverse occasioni, infatti, Vera e Fariba hanno avuto dei battibecchi con Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Andrea Cerioli, Roberto Ciufoli o Ubaldo Lanzo. A differenza delle ...Gossip TV. Tommaso Zorzi difende Vera Gemma, che si scontra nuovamente con Valentina Persia durante la Puntata de L'Isola dei Famosi. Puntata numero 11 dell’Isola dei Famosi 2021, tornato al suo ...