Vaccini Covid in Lombardia: "Si procede velocemente, superate le 70mila dosi in un giorno" (Di venerdì 23 aprile 2021) Pavia, 23 aprile 2021 - "In Lombardia le vaccinazioni anti - Covid stanno procedendo stanno procedendo molto velocemente. Abbiamo superato le 51mila vaccinazioni che il generale Figliuolo ci aveva ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Pavia, 23 aprile 2021 - "Inle vaccinazioni anti -stannondo stannondo molto. Abbiamo superato le 51mila vaccinazioni che il generale Figliuolo ci aveva ...

