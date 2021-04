Un posto al sole anticipazioni: PATRIZIO indeciso, è ora di fare chiarezza (Di venerdì 23 aprile 2021) Non solo intrighi affaristici per Un posto al sole, che nei prossimi giorni ci proporrà anche trame maggiormente orientate sui sentimenti. Ciò non vuol dire che siano tutte rose e fiori, perché un giovane personaggio della soap continua ad andare avanti all’insegna dell’indecisione per quanto riguarda i suoi sentimenti… Leggi anche: UN posto AL sole, anticipazioni puntata di venerdì 23 aprile 2021 Parliamo ovviamente di PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli), che ormai da tempo è diviso tra l’affetto per Rossella e l’attrazione verso Clara (Imma Pirone). Lo stare sempre “a metà” del giovane Giordano ha già prodotto diversi problemi, non ultimo l’allontanamento volontario della figlia di Silvia (che come avete visto ha preferito trasferirsi per un po’ a Indica pur di preparare serenamente la ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 aprile 2021) Non solo intrighi affaristici per Unal, che nei prossimi giorni ci proporrà anche trame maggiormente orientate sui sentimenti. Ciò non vuol dire che siano tutte rose e fiori, perché un giovane personaggio della soap continua ad andare avanti all’insegna dell’indecisione per quanto riguarda i suoi sentimenti… Leggi anche: UNALpuntata di venerdì 23 aprile 2021 Parliamo ovviamente di(Lorenzo Sarcinelli), che ormai da tempo è diviso tra l’affetto per Rossella e l’attrazione verso Clara (Imma Pirone). Lo stare sempre “a metà” del giovane Giordano ha già prodotto diversi problemi, non ultimo l’allontanamento volontario della figlia di Silvia (che come avete visto ha preferito trasferirsi per un po’ a Indica pur di preparare serenamente la ...

