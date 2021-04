Tuchel: “Non devo scusarmi per una scelta del club. Super Lega fonte di distrazione contro il Brighton” (Di venerdì 23 aprile 2021) In conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato della Super Lega e di come ha distratto i blues nell’ultima partita contro il Brighton terminata 0-0: “Sì, è stata fonte di distrazione, ma è il club del proprietario, non è il mio club. Faccio parte del club, ma la decisione (sulla SuperLega) è del proprietario. Non c’è bisogno di scusarmi direttamente, il mio lavoro è adattarmi alle circostanze. E siamo stati distratti? Sì chiaramente. Io personalmente sono arrivato martedì allo stadio in uno stato d’animo che chiaramente non era quello in cui normalmente arrivo, per una partita. Ma questo è già passato e, come ho detto, non credo che abbiano ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) In conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea Thomasha parlato dellae di come ha distratto i blues nell’ultima partitailterminata 0-0: “Sì, è statadi, ma è ildel proprietario, non è il mio. Faccio parte del, ma la decisione (sulla) è del proprietario. Non c’è bisogno didirettamente, il mio lavoro è adattarmi alle circostanze. E siamo stati distratti? Sì chiaramente. Io personalmente sono arrivato martedì allo stadio in uno stato d’animo che chiaramente non era quello in cui normalmente arrivo, per una partita. Ma questo è già passato e, come ho detto, non credo che abbiano ...

