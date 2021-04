Tour of the Alps 2021, Felix Großschartner: “Il piano era quello di provarci tutti i giorni e oggi ci sono riuscito” (Di venerdì 23 aprile 2021) Felix Großschartner si è imposto nell’ultima tappa del Tour of the Alps 2021. Il corridore della BORA-Hansgrohe anche oggi è andato in fuga ma, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti frazioni, ha attaccato al momento giusto in salita ed è stato bravissimo a scegliere l’attimo per allungare su Roche e De Marchi, giunti al traguardo alle sue spalle. L’austriaco, al termine della gara ai microfoni di Eurosport, si è detto comprensibilmente soddisfatto per il trionfo odierno: “sono felicissimo di aver vinto una corsa così. Ho deciso di provarci ogni giorno, era questo il mio piano tattino, sono super felice che finalmente sono riuscito ad arrivare in fondo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021)si è imposto nell’ultima tappa delof the. Il corridore della BORA-Hansgrohe ancheè andato in fuga ma, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti frazioni, ha attaccato al momento giusto in salita ed è stato bravissimo a scegliere l’attimo per allungare su Roche e De Marchi, giunti al traguardo alle sue spalle. L’austriaco, al termine della gara ai microfoni di Eurosport, si è detto comprensibilmente soddisfatto per il trionfo odierno: “felicissimo di aver vinto una corsa così. Ho deciso diogni giorno, era questo il miotattino,super felice che finalmentead arrivare in fondo. ...

