(Teleborsa) – I Titoli del settore lusso continuano a stare sotto i riflettori del mercato e degli analisti. Tra i player del comparto, Tod's conferma la buona impostazione dell'avvio e registra un progresso di oltre 11 punti percentuali, in scia alla notizia della salita al 10% del capitale del gruppo di Della Valle dada parte di LVMH. L'ufficio studi di Equita hanno rivisto al rialzo la raccomandazione a "Hold" da "Reduce" ed il target a 35 euro da 20,40. In senso opposto viaggia Moncler -6% nonostante i ricavi in netta crescita e superiori alle attese nel primo trimestre, complici le prese di profitto dopo il balzo dei giorni scorsi in scia ai risultati di Kering. Oggi gli analisti di UBS confermano il giudizio sul titolo "neutral" ed un target price a 50 euro.

Ultime Notizie dalla rete : Titoli del Il Punto sui Mercati. Tod's ancora in evidenza Prosegue la debolezza a Piazza Affari. Il Ftse mib scende dello 0,56%, il Ftse Italia All Share dello 0,51% e il Ftse Italia Star dello 0,42%. *Flash sui titoli in evidenza nella seduta del 21 aprile: Tod's* Tod's tocca a 40,92 euro il valore più alto da gennaio 2020. Il titolo si è slanciato fin sopra il lato superiore del canale che sale dai minimi ...

Borse euro dimesse nonostante i buoni dati macro ... che rappresenta l'andamento dei 2000 minori titoli della borsa di New York e che descrive forse meglio dello S&P500 le aspettative del mercato rispetto all'andamento dell'economia interna: i titoli ...

Titoli del lusso sotto la lente dei broker. Moncler e Tod's a due velocità

