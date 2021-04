The Falcon and The Winter Soldier, la recensione dell'episodio finale: il cambiamento è ineluttabile (Di venerdì 23 aprile 2021) La recensione dell'episodio finale di The Falcon and The Winter Soldier: com'è l'ultima puntata della miniserie targata Marvel Studios ora disponibile su Disney+. Siamo arrivati alla fine, che però è anche un nuovo inizio. Non dovremmo più meravigliarci nel vedere come operano i Marvel Studios, nel modo in cui sanno raccontare una storia riuscendo a unire un mondo chiuso in se stesso (quello della serie) inserito perfettamente in un universo più grande (l'intero progetto Marvel Cinematic Universe). Se state leggendo questa nostra recensione dell'episodio finale di The Falcon and The Winter Soldier prima ancora di aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladi Theand The: com'è l'ultima puntataa miniserie targata Marvel Studios ora disponibile su Disney+. Siamo arrivati alla fine, che però è anche un nuovo inizio. Non dovremmo più meravigliarci nel vedere come operano i Marvel Studios, nel modo in cui sanno raccontare una storia riuscendo a unire un mondo chiuso in se stesso (quelloa serie) inserito perfettamente in un universo più grande (l'intero progetto Marvel Cinematic Universe). Se state leggendo questa nostradi Theand Theprima ancora di aver ...

Advertising

taesecho : appena finisco di guardare shadow&bone e la finale di the falcon and the winter soldier vado a recuperare i video degli altri bimbi - lifeonvoyage : Vabbè il twitter mi ha convinta a vedere Wandavision e adesso mi sta convinvendo a vedere Falcon and The winter soldier - miinelauva : @Iperborea_ Paola è tornato in hype perché di recente è uscito the falcon and the winter soldier con sebastian stan… - ilmellace2 : La marvel fa decisamente paura. The falcon and the winter soldier: voto 10 - starkcharm_ : #TheFalconAndTheWinterSoldier . . . . . . . . . QUANDO IL TITOLO È CAMBIATO DA “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”… -