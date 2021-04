Sorpresa! L’Italia è all’avanguardia nella ricerca sui vaccini a Rna (Di venerdì 23 aprile 2021) Recentemente, si è appreso dai giornali dell’interesse del governo per cercare di portare in Italia la tecnologia dei vaccini a Rna. Credo sia una buona mossa, perché si tratta di un settore che, dopo decenni di sviluppo scientifico, ha iniziato a dimostrare le sue possibilità applicative in occasione di questa epidemia. Tuttavia, non bisogna pensare che quanto realizzato da Moderna, Pfizer/BioNTech e Curevac sia il culmine dello sviluppo della tecnologia degli Rna messaggeri in ambito biomedico; al contrario, siamo appena all’inizio, anche nel ristretto settore delle applicazioni ai vaccini. Di seguito, mi propongo di illustrare quali sono alcuni sviluppi possibili, limitandomi al settore dei vaccini e partendo da ciò che si è già realizzato in ambito di ricerca. Cominciamo dagli avanzamenti possibili per ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Recentemente, si è appreso dai giornali dell’interesse del governo per cercare di portare in Italia la tecnologia deia Rna. Credo sia una buona mossa, perché si tratta di un settore che, dopo decenni di sviluppo scientifico, ha iniziato a dimostrare le sue possibilità applicative in occasione di questa epidemia. Tuttavia, non bisogna pensare che quanto realizzato da Moderna, Pfizer/BioNTech e Curevac sia il culmine dello sviluppo della tecnologia degli Rna messaggeri in ambito biomedico; al contrario, siamo appena all’inizio, anche nel ristretto settore delle applicazioni ai. Di seguito, mi propongo di illustrare quali sono alcuni sviluppi possibili, limitandomi al settore deie partendo da ciò che si è già realizzato in ambito di. Cominciamo dagli avanzamenti possibili per ...

Advertising

Antonio76627379 : @MatteoS11945980 @Francis22629943 L'Italia è una nazione senza regole........ogni giorno è una sorpresa negativa!!! - elior_nat : RT @Mary96231807: @Valenti40905251 No, ma sapevo già dall'anno scorso, lo detto a luglio 2020 perché lo disse in una diretta Daniele Giul… - MarcosPalermo : la Serie A che vorrei -16 squadre -3 vanno in B questo è l'unico modo per ridurre le troppe partite in un anno e… - Mary96231807 : @Valenti40905251 No, ma sapevo già dall'anno scorso, lo detto a luglio 2020 perché lo disse in una diretta Daniel… - nicolatosti1 : @bontempoda3 @gianlucac1 @ThManfredi @AurelianoStingi @Doom3Gloom @Di_SPACE_Lauro @mtizzoni @ciro Comincio ad avere… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa L’Italia Sorpresa: lo Spezia sa anche aspettare l'avversario se serve Città della Spezia