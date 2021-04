Sfregiato per avere difeso una ragazza. Tutta l’Italia solidale con il rider Michele Dal Forno (Di venerdì 23 aprile 2021) Michele Dal Forno, il rider aggredito a Verona da un albanese minorenne che gli ha sferrato una coltellata al volto, dice di non sentirsi un eroe. Ma così lo considera l’Italia che sta esprimendo solidarietà al ragazzo, colpevole solo di voler aiutare una ragazza in difficoltà. Michele è diventato il simbolo del coraggio. Il coraggio di non voltarsi dall’altra parte. Raccolta fondi per il rider Michele Dal Forno: si è arrivati a 70mila euro In 24 ore la raccolta fondi per la chirurgia plastica che dovrà cercare di eliminare quello sfregio che ora gli deturpa il viso ha raggiunto la somma di 70 mila euro. A lanciarla il proprietario della pizzeria dove Michele lavora come fattorino. Anche Matteo Salvini ha invitato i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021)Dal, ilaggredito a Verona da un albanese minorenne che gli ha sferrato una coltellata al volto, dice di non sentirsi un eroe. Ma così lo considerache sta esprimendo solidarietà al ragazzo, colpevole solo di voler aiutare unain difficoltà.è diventato il simbolo del coraggio. Il coraggio di non voltarsi dall’altra parte. Raccolta fondi per ilDal: si è arrivati a 70mila euro In 24 ore la raccolta fondi per la chirurgia plastica che dovrà cercare di eliminare quello sfregio che ora gli deturpa il viso ha raggiunto la somma di 70 mila euro. A lanciarla il proprietario della pizzeria dovelavora come fattorino. Anche Matteo Salvini ha invitato i ...

matteosalvinimi : Un esempio di senso civico che è di ispirazione, bello sapere che ci sono ragazzi come Michele. Per lui gara di sol… - SkyTG24 : Ha visto una ragazza in difficoltà, è intervenuto per aiutarla ed è stato sfregiato al volto, ma dice 'Lo rifarei',… - Agenzia_Ansa : La Cassazione, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15… - GiovannaSandr16 : RT @SecolodItalia1: Sfregiato per avere difeso una ragazza. Tutta l’Italia solidale con il rider Michele Dal Forno - annaros70527446 : @Quirinale In questa società dove i “talenti” sono definiti dagli influencer e dal mainstream, ecco un esempio di v… -