Retroscena TPI Quirinale preoccupato dallo scontro Draghi-Salvini | “Qui finisce come con Conte”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il “ceffone”, per quanto metaforico, mollato daa Marioha lasciato tutt’altro che indifferente il. Il “non possumus” al decreto sulle riaperture a causa del coprifuoco alle 22 anzichè alle 23 è risultato “indigesto” anche ai piani altissimi della Repubblica. Nemmeno al, dunque, sono tranquilli per l’accaduto: “Speriamo che non si ritorni alle logiche del governo” spiegano a mezza bocca, scuotendo la testa, del Colle. Perchè il vero incubo è chericominci a fare il Pierino puntando a logorare consenso e immagine del governo sia a livello interno che a livello internazionale. “Queste azioni minano la credibilità non soltanto del governo ma dell’intero sistema-paese e proprio alla vigilia della presentazione del Recovery Plan in Europa” il ...

A raccontare ildi un pomeriggio che si potrebbe definire imbarazzante è Repubblica . "Tutto accade molto in fretta, in Consiglio dei ministri. E anche un po' a sorpresa, visto quanto ...Rimane una domanda: come la prenderanno gli ex Ds? Leggi anche :: Rai, slitta il Cda per l'approvazione del Bilancio. Ma è pronto da due settimaneDraghi a TPI: “Faremo debito buono. Stellantis? Dossier non è aperto” 4. Salvini chiama, super Mario risponde: la verità è che finora Draghi ha gestito la pandemia come vuole la Lega ...Come fanno notare a TPI fonti di primo piano del Movimento, Conte prosegue senza sosta sia il progetto di rifondazione grillina sia la ricerca di una sede nella cuore della capitale. C’è però una gran ...