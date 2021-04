Reddito di cittadinanza | in Sicilia 269 denunciati in tre mesi dai carabinieri

Advertising

SusannaCeccardi : E pensare che Tridico vorrebbe addirittura estendere a tutti gli immigrati il reddito di cittadinanza. Inammissibil… - fattoquotidiano : Vitalizio al corrotto Formigoni, per la commissione del Senato è come chi prende il reddito di cittadinanza. E per… - petergomezblog : Vitalizio al condannato Formigoni? Chi l’ha concesso dice che era “un atto imposto dalla legge sul reddito di citta… - blogsicilia : #notizie #sicilia Denunciati 143 posteggiatori abusivi a Catania, 32 col Reddito di Cittadinanza -… - FabFeb76 : @IlPrimatoN Ma il reddito di cittadinanza fatto così male quale governo lo ha varato? Insieme alla vaccata di quota 100? -

Numerosi, poi, i casi in cui i richiedenti sono risultati già beneficiari didio altre prestazioni sociali agevolate erogate da Enti pubblici. Ai soggetti che hanno ottenuto ...... ai nemici della legge antiomofobia, delle unioni civili, dello ius soli e dellaa ... che paga le tasse con la trattenuta sulla busta paga o sulla pensione e non ha persocon il ...Nei primi tre mesi del corrente anno, in ambito regionale, sono state complessivamente individuate e denunciate ben 269 persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Si tratta ...Lavoratori in nero, condannati per attività illecite e persino usurai: nei primi tre mesi del 2021 in Sicilia sono stati scovati e denunciati 269 "furbetti" del reddito di cittadinanza.