Recovery Plan - Draghi punta su idrogeno e colonnine: "Sei milioni di veicoli elettrici nel 2030" (Di venerdì 23 aprile 2021) Mobilità sostenibile, idrogeno, infrastrutture di ricarica e attività di ricerca e sviluppo sulle batterie. Sono questi alcuni degli ambiti, di particolare interesse per il settore automobilistico, che il governo Draghi ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il programma di investimenti da presentare alla Commissione europea per accedere agli oltre 200 miliardi di euro del cosiddetto Recovery Fund. Un programma che conferma la previsione "monstre" sulla diffusione dei veicoli elettrici già indicata dal governo Conte nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima: sei milioni nel 2030. Le elettriche e i punti di ricarica. Secondo una bozza preparata in vista di una riunione del consiglio dei ministri convocata per sabato 23 aprile, fino ...

