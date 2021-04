Processo Cucchi | la difesa del carabiniere Di Bernardo | «Non fu ucciso dalle botte | ma dalle mancanze dei medici»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nel corso deldi secondo grado sul caso, l’avvocata Antonella De Benedictis, indelAlessio Di, ha fatto un’arringa per cercare di scagionare il proprio assistito dall’accusa di omicidio preterintenzionale. «Nessuno nega che ci sia stato un pestaggio, ma non è stato così violento. Stefanonon è statoper i ceffoni o per i pugni, nessuno lo hadi– ha affermato -. Le persone che lo hanno lasciato morire sono stati iattraverso negligenze ed omissioni, chi ha sbagliato ha pagato penalmente e civilmente con un risarcimento». Per De Benedictis, dunque, sarebbero state ledeia causare la ...

Di Bernardo è una brava persona, un padre di famiglia, un carabiniere pluridecorato: nessuno ha ucciso di botte'. Un processo nei confronti dei medici che curarono Stefano all'ospedale Pertini ...