Omicidio Willy Monteiro Duarte: nessuno sconto di pena, negato il rito abbreviato agli imputati

Il giudice ha negato la richiesta di rito abbreviato per i fratelli Bianchi, per Francesco Belleggia e per Mario Pincarelli: questo significa che i quattro non riceveranno alcuno sconto di pena per l'Omicidio del povero Willy Duarte, pestato a morte il 6 settembre 2020 per avere difeso un suo amico. Willy, la sera del 6 settembre dello scorso anno, era infatti intervenuto in una rissa a Colleferro, per difendere un amico in difficoltà. È stato in quel momento che i fratelli si sarebbero scagliati contro il povero Willy con calci e pugni alla gola, portandolo alla morte. Secondo la ricostruzione degli inquirenti e dei testimoni presenti sulla scena, a uccidere il ragazzo sono stati proprio i 4 ...

