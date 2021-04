Navalny ai manifestanti: “Provo orgoglio e speranza” (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante le proteste a favore dell’oppositore russo Aleksej Navalny la polizia ha arrestato 1.921 persone. Secondo quanto riportato dal sito web della ONG OVD-Info, a San Pietroburgo sono state fermate 827 persone, 170 a Ufa e 31 a Mosca. In totale si registrano fermi in 101 città. Navalny, attraverso i suoi legali, ha detto ai Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante le proteste a favore dell’oppositore russo Aleksejla polizia ha arrestato 1.921 persone. Secondo quanto riportato dal sito web della ONG OVD-Info, a San Pietroburgo sono state fermate 827 persone, 170 a Ufa e 31 a Mosca. In totale si registrano fermi in 101 città., attraverso i suoi legali, ha detto ai

Advertising

Billa42_ : Navalny ai manifestanti: “Provo orgoglio e speranza” - matteobertela : RT @Marco_dreams: In TV fanno vedere le marce di protesta per Navalny. In questo account girano i video di come vengono trattati i manifes… - IlFerrigno : RT @Marco_dreams: In TV fanno vedere le marce di protesta per Navalny. In questo account girano i video di come vengono trattati i manifes… - Zeccarossa1 : RT @Marco_dreams: In TV fanno vedere le marce di protesta per Navalny. In questo account girano i video di come vengono trattati i manifes… - adottauntarlo : RT @Marco_dreams: In TV fanno vedere le marce di protesta per Navalny. In questo account girano i video di come vengono trattati i manifes… -