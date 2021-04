Napoli, Gattuso potrebbe restare. De Laurentiis cambia idea. Il presidente valuta un solo nome in caso di addio (Di venerdì 23 aprile 2021) La vittoria del Napoli di Gattuso sulla Lazio è stata accolta con gioia dal patron De Laurentiis. Il presidente ha pubblicato su Twitter un bel messaggio per il tecnico e la squadra: “Un grande spettacolo, continuiamo così”. Secondo il quotidiano il Mattino, dietro al messaggio di De Laurentiis ci sarebbe l’idea di confermare Gattuso sulla panchina del Napoli: Questo messaggio è il segnale di una retromarcia nei confronti di Gattuso, del suo lavoro, dei suoi risultati? Certo, sarebbe davvero una inversione a U. De Laurentiis ha deciso che i costi del club vanno ridimensionati (e non di poco) ed è quello che farà, a cominciare dal budget per l’allenatore. Dunque, lo stipendio che era stato definito con ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 aprile 2021) La vittoria deldisulla Lazio è stata accolta con gioia dal patron De. Ilha pubblicato su Twitter un bel messaggio per il tecnico e la squadra: “Un grande spettacolo, continuiamo così”. Secondo il quotidiano il Mattino, dietro al messaggio di Deci sarebbe l’di confermaresulla panchina del: Questo messaggio è il segnale di una retromarcia nei confronti di, del suo lavoro, dei suoi risultati? Certo, sarebbe davvero una inversione a U. Deha deciso che i costi del club vanno ridimensionati (e non di poco) ed è quello che farà, a cominciare dal budget per l’allenatore. Dunque, lo stipendio che era stato definito con ...

