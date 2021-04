Milan-Ibrahimovic: insieme ancora un anno (Di venerdì 23 aprile 2021) Milan-Ibrahimovic, il matrimonio continua. L’ attaccante svedese ha firmato il prolungamento del suo contratto per un altro anno a testimonianza della sua centralità nel progetto tecnico-tattico rossonero. La fumata bianca è arrivata ieri intorno alle 19.30 in seguito alla sua uscita dalla sede del Milan. Milan-Ibrahimovic: quali sono i dettagli del contratto? Zlatan Ibrahimovic si lega al Diavolo fino al 30 giugno 2022 continuando a giocare anche dopo i suoi 40 anni.Il giocatore percepirà lo stesso ingaggio della scorsa stagione (ovvero 7 milioni di euro netti) con una parte fissa che sarà più bassa di quella attuale, mentre quella variabile sarà legata al raggiungimento di determinati bonus. Uno stimolo in più per per lo svedese, i cui numeri, anche a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021), il matrimonio continua. L’ attaccante svedese ha firmato il prolungamento del suo contratto per un altroa testimonianza della sua centralità nel progetto tecnico-tattico rossonero. La fumata bianca è arrivata ieri intorno alle 19.30 in seguito alla sua uscita dalla sede del: quali sono i dettagli del contratto? Zlatansi lega al Diavolo fino al 30 giugno 2022 continuando a giocare anche dopo i suoi 40 anni.Il giocatore percepirà lo stesso ingaggio della scorsa stagione (ovvero 7 milioni di euro netti) con una parte fissa che sarà più bassa di quella attuale, mentre quella variabile sarà legata al raggiungimento di determinati bonus. Uno stimolo in più per per lo svedese, i cui numeri, anche a ...

Advertising

AntoVitiello : ??? #Ibrahimovic ha firmato, uscito ora dalla sede del #Milan - AntoVitiello : L'arrivo di #Ibrahimovic in sede a Casa #Milan per firmare il rinnovo fino al 2022 @Ibra_official @milannewsit - AntoVitiello : #Ibrahimovic insieme a tutta la dirigenza del #Milan per il rinnovo fino al 2022 (Foto AC Milan/LaPresse). - joker_vinc8 : RT @Ghigo_07: 7 milioni di euro ad un 40enne e poi si vuole la #SuperLega perché calcio non più sostenibile economicamente...... #Ibrahimov… - wiltorino : RT @Ghigo_07: 7 milioni di euro ad un 40enne e poi si vuole la #SuperLega perché calcio non più sostenibile economicamente...... #Ibrahimov… -