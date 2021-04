Migranti | De Petris LeU | ‘affidarsi a Guardia Costiera libica significa condannare migliaia persone’

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Basta! Non possiamo permettere che il Mediterraneo continui a essere un mare di morte. Questa ennesima strage avvenuta al largo della Libia conferma che lasciare la gestione dei soccorsi allaa mortedi persone. Le Ong devono essere messe in grado di riprendere in pieno la loro opera di salvataggio e devono essere aperti subito corridoi umanitari. Restare inermi di fronte a questa ennesima tragedia significherebbe essere complici”. Ad affermarlo in una nota è la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. L'articolo proviene da City Roma News.