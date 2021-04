La borsa rosa dal fiocco enorme che si compra da H&M e da cui non vorrai separarti mai più (Di venerdì 23 aprile 2021) La borsa rosa di H&M ha fatto innamorare tutte le donne del mondo, anche l’influencer Flaviana Boni. Sempre più spesso si dice che le donne del mondo sono completamente diverse le une dalle altre e che, per questo, i loro gusti non potrebbero essere più distanti. Cosa accade quindi quando un accessorio di moda diventa un oggetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladi H&M ha fatto innamorare tutte le donne del mondo, anche l’influencer Flaviana Boni. Sempre più spesso si dice che le donne del mondo sono completamente diverse le une dalle altre e che, per questo, i loro gusti non potrebbero essere più distanti. Cosa accade quindi quando un accessorio di moda diventa un oggetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ZanasiAgnese : Domani avrò una borsa rosa pallido e tutti vorranno baciarmi dopo averla vista. - harryssvans : si ma io voglio vederlo con la borsa rosa - Sinner14844727 : El mantienimi la borsa devo comprare quell'unicorno rosa per il mio Curly - la_sfigaTTa : > una borsa rosa non ce l'ho e mai ce l'avrò perché non è un colore che indosso (a parte forse qualche calzettone d… - la_sfigaTTa : Che fareste se nel negozietto del bar dove si paga il metano ritrovaste per caso lo stesso tipo di borsa che prefer… -