Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - nic080499 : RT @contechristino: Vado ad appendere subito in camera il poster di questa Manuela L'UNICA che ha fatto notare a Gilles che la paraculata s… - Ericaa_r1 : RT @blogtivvu: Isola dei Famosi, Fariba e la nomination: scoppia il caso “auricolari gate”, c’è un segnale tra i naufraghi? -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Fariba Tehrani è una delle naufraghe più chiacchierate dll'ultima edizione de L'Famosi , il reality show condotto da Ilary Blasi . A commentare il percorso della concorrente persiana e difenderla dalle critiche ci ha pensato l'ex discussa gieffina Dayane Mello . Dayane ...Prima della diretta della Puntata de L'Famosi , Vera ha avuto un crollo dovuto anche alla stanchezza di sentirsi continuamente fraintesa. Francesca Lodo ha deciso di fare il suo nome nelle ...La Sicilia è diventata un’isola senza regole e il Quaderno delle cose importanti, che la madre ha lasciato ad Anna prima di morire, non basta più. Per salvare sé stessa, il fratello e possibilmente ...Andrea Cerioli è tra i concorrenti più presi di mira dal pubblico all'Isola dei famosi 2021. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato prima criticato per il suo atteggiamento poco "virile" e per ...