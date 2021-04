Imprese: Associazione Next-Procter & gamble, ecco 'Aula 162' a Marcianise (Di venerdì 23 aprile 2021) Caserta, 23 apr. (Labitalia) - Una risposta di sistema alla crisi sociale, con il crollo dell'occupazione e il boom della disoccupazione. E' l'obiettivo dell'impegno dell'Associazione Next che, con il supporto di Procter & gamble, propone una risposta di sistema alla crisi sociale attraverso il progetto 'Aula 162', un programma che organizza percorsi di formazione gratuita per riqualificare persone in difficoltà e inserirle in aziende che hanno bisogno di manodopera. E' stato presentato a Caserta, nella biblioteca diocesana alla presenza delle autorità locali: Pietro Lagnese, vescovo di Caserta, Carlo Marino, sindaco di Caserta, Giorgio Magliocca, presidente della Provincia, Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale Campania, Beniamino Schiavone - Presidente Unione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Caserta, 23 apr. (Labitalia) - Una risposta di sistema alla crisi sociale, con il crollo dell'occupazione e il boom della disoccupazione. E' l'obiettivo dell'impegno dell'che, con il supporto di, propone una risposta di sistema alla crisi sociale attraverso il progetto '162', un programma che organizza percorsi di formazione gratuita per riqualificare persone in difficoltà e inserirle in aziende che hanno bisogno di manodopera. E' stato presentato a Caserta, nella biblioteca diocesana alla presenza delle autorità locali: Pietro Lagnese, vescovo di Caserta, Carlo Marino, sindaco di Caserta, Giorgio Magliocca, presidente della Provincia, Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale Campania, Beniamino Schiavone - Presidente Unione ...

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Associazione 'Costa dei Trabocchi: luogo di cultura' ... Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, il dirigente Promozione Imprese e Territorio della Camera ... e Lino Olivastri , editore e presidente dell'associazione Trabocchi Libri e Rose " Festival del ...

Covid: Coldiretti Arezzo, stop pratiche sleali ferma speculazioni cibo ...della Legge di Delegazione europea contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese ...fino ai formaggi - spiega Lidia Castellucci Presidente di Coldiretti Arezzo " come associazione ...

Un'associazione per affiancare le imprese e colmare i ritardi nella mobilità green

A Ischia con «PescAgri» il settore ittico guida la transizione ecologica del Mediterraneo «PescAgri Cia Campania è la prima associazione dedita al settore ittico di Cia Agricoltori ... La valorizzazione del “capitale umano” è strategica per cooperative di pescatori, imprese armatrici di ...

