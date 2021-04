Il cerchio si è chiuso, arrestati gli assassini di Maurizio: i nomi (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un’accelerazione alle indagini e nella notte i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di 4 persone, ritenute responsabili dell’omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, il custode del Parco Archeologico di Pompei, assassinato lunedì sera a Torre Annunziata. I 4 fermati sono stati tradotti presso il carcere di Napoli Poggioreale. Si tratta di Giorgio Scaramella (41 anni), Domenico Scaramella (51 anni), Antonio Venditto (26 anni) e Antonio Cirillo (33 anni). Indagata a piede libero una donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un’accelerazione alle indagini e nella notte i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di 4 persone, ritenute responsabili dell’omicidio del 61enneCerrato, il custode del Parco Archeologico di Pompei, assassinato lunedì sera a Torre Annunziata. I 4 fermati sono stati tradotti presso il carcere di Napoli Poggioreale. Si tratta di Giorgio Scaramella (41 anni), Domenico Scaramella (51 anni), Antonio Venditto (26 anni) e Antonio Cirillo (33 anni). Indagata a piede libero una donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

