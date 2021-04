GOVERNARE IL FUTURO. Europa prima ai nastri di partenza della regolamentazione degli algoritmi (Di venerdì 23 aprile 2021) (a cura di G. Scorza) La Commissione europea ha presentato mercoledì scorso la sua ricetta per garantire che l’intelligenza artificiale progettata, sviluppata, commercializzata o, semplicemente utilizzata, in Europa produca impatti sostenibili sulla società. Si tratta di una sfida ambiziosa e del primo esercizio di regolamentazione a tutto tondo di una realtà tanto eterogenea, poliedrica e in rapida evoluzione - come, appunto, l’intelligenza artificiale - da renderne persino difficile proporne una definizione univoca. La proposta ricalca molto da vicino l’approccio europeo al governo della privacy: l’uomo al centro, i diritti fondamentali come steccato chiamato a orientare la corsa del progresso tecnologico, alcuni divieti all’uso di talune applicazioni derogabili in un numero limitato di ipotesi e, comunque, all’esito di un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) (a cura di G. Scorza) La Commissione europea ha presentato mercoledì scorso la sua ricetta per garantire che l’intelligenza artificiale progettata, sviluppata, commercializzata o, semplicemente utilizzata, inproduca impatti sostenibili sulla società. Si tratta di una sfida ambiziosa e del primo esercizio dia tutto tondo di una realtà tanto eterogenea, poliedrica e in rapida evoluzione - come, appunto, l’intelligenza artificiale - da renderne persino difficile proporne una definizione univoca. La proposta ricalca molto da vicino l’approccio europeo al governoprivacy: l’uomo al centro, i diritti fondamentali come steccato chiamato a orientare la corsa del progresso tecnologico, alcuni divieti all’uso di talune applicazioni derogabili in un numero limitato di ipotesi e, comunque, all’esito di un ...

Advertising

HuffPostItalia : GOVERNARE IL FUTURO. Europa prima ai nastri di partenza della regolamentazione degli algoritmi - Giandom68907845 : RT @CBlengio: La tecnologia non ha un proprio ineludibile destino: è ciò che noi decidiamo che sia. Governare e regolamentare ciò che chiam… - mics_luiss : Un’indagine sulla relazione tra dati, algoritmi e verità, a cura del Direttore Generale #Luiss Giovanni Lo Storto. - robertdolci : RT @CBlengio: La tecnologia non ha un proprio ineludibile destino: è ciò che noi decidiamo che sia. Governare e regolamentare ciò che chiam… - giordi63 : RT @CBlengio: La tecnologia non ha un proprio ineludibile destino: è ciò che noi decidiamo che sia. Governare e regolamentare ciò che chiam… -