Giappone | inflazione aprile in lieve recupero

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Resta negativa ma dà segni dil’inad. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione negativa dello 0,2% su anno seppur ad un ritmo inferiore rispetto al dato precedente (-0,4%). Il dato su base mensile evidenzia un aumento dello 0,2% contro il +0,1% di marzo. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un -0,1% a livello tendenziale, in linea con le attese, rispetto al -0,4% precedente.

Advertising

PaoloLuraschi : -Italia:vendite industrialu febbraio -Eurozona:meeting Bce -Usa:sussidi di disoccupazione -Usa:vendite case+abit… - SaettaMcQueen36 : @AndreaPapiniLi @CCFCattaneo Ad esempio, prenduamo il caso del Giappone, Paese nel quale M3 é aumentata continuamen… - FallettaDavide : @AngeloniFilippo Ma l’inflazione negativa in questo senso è un bene? Parlo per Giappone e Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone inflazione

Finanzaonline.com

Resta negativa ma dà segni di recupero l'inad aprile. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione negativa dello 0,2% su anno seppur ad un ritmo inferiore ...- si chiude il collocamento della terza emissione del BTp Futura dedicato al retail. -, marzo. - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio, marzo. - Russia: decisione sui tassi. - indici Pmi in, Francia, Germania, Gran Bretagna, Eurozona e Stati Uniti. - Stati ...(Teleborsa) - Resta negativa ma dà segni di recupero l'inflazione in Giappone ad aprile. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione ...23.4.2021 - 05:52Inflazione Giappone: prezzi al consumo -0,2% a marzo, core +0,3% contro target 2% Bank of Japan ...