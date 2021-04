FIFA 21: TOTS della Community – Il Team Of The Season è disponibile in FUT (Di venerdì 23 aprile 2021) La prima Squadra della stagione della Community di FIFA 21 è ora disponibile nei pacchetti. Il Team OF The Season della Community di quest’anno è stato deciso anche grazie ai voti della Community. Dal roster dei giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni è stata stilata una lista, da cui i fan hanno potuto selezionare una rosa di calciatori che hanno decretato 11 vincitori dei 15 rilasciati. Inoltre durante la promo dedicata alle Squadre della Stagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora. FIFA 21 è ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 23 aprile 2021) La prima Squadrastagionedi21 è oranei pacchetti. IlOF Thedi quest’anno è stato deciso anche grazie ai voti. Dal roster dei giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni è stata stilata una lista, da cui i fan hanno potuto selezionare una rosa di calciatori che hanno decretato 11 vincitori dei 15 rilasciati. Inoltre durante la promo dedicata alle SquadreStagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatoriSdSt e altro ancora.21 è ...

