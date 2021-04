Ficarra e Picone sbarcano su Netflix

(Di venerdì 23 aprile 2021) Primo ciak il 26 aprile a Palermo Novità importanti per il duo comico siciliano formato dache qualche mese fa ha detto addio al bancone di “Striscia La Notizia”. Il 26 aprile a Palermo i due inizieranno a girare la nuova serie originale italiana Netfli, “Incastarati;, scritta e diretta dagli stessie Piconi che faranno il loro debutto nella con la serialità. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno suin 190 Paesi. È una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti ...

Advertising

NetflixIT : Stanno per iniziare in Sicilia le riprese di INCASTRATI: la prima serie scritta, diretta e interpretata da Ficarra… - tuttopuntotv : Ficarra e Picone presto su Netflix con “Incastrati”. #FicarraePicone #Incastrati @FicarraePicone - raspa90 : RT @repubblica: Ficarra & Picone, 'Incastrati' nella loro prima serie tv - 361_magazine : #Ficarraepicone arrivano su #Netflix - repubblica : Ficarra & Picone, 'Incastrati' nella loro prima serie tv -

Ultime Notizie dalla rete : Ficarra Picone

, 5 curiosità sulla coppia di comici la trama e il cast approfondimento I migliori film diIncastrati è una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio ...Incastrati è una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l'ironia tipici di, racconta, in stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della ...Novità importanti per il duo comico siciliano formato da Ficarra e Picone che qualche mese fa ha detto addio al bancone di “Striscia La Notizia”. Il 26 aprile a Palermo i due inizieranno a girare la ...Arriva la prima serie scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone. Si intitola Incastrati, la trasmetterà il prossimo anno Netflix in 190 paesi e il primo ciak è in programma lunedì 26 aprile ...