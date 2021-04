Dopo il video di Beppe Grillo, è arrivato immancabile il linciaggio mediatico e politico (Di venerdì 23 aprile 2021) La colpa imperdonabile di Beppe Grillo, anzi la macchia indelebile per cui dovrebbe essere bandito in perpetuo dalla civile convivenza e dalla sfera pubblica, consisterebbe secondo il pensiero unico politico-mediatico nell’essere intervenuto pubblicamente, Dopo due anni di silenzio, in difesa del figlio Ciro accusato di stupro di gruppo, in attesa di una richiesta di rinvio a giudizio che al momento non è stata ancora formulata. Il coro unanime di indignazione, che non è eccessivo definire linciaggio o gogna mediatica a reti e testate unificate, nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle, reo del più bieco “giustizialismo” perché fin dai primi V-Day elencava per nome e cognome i parlamentari condannati in via definitiva (gli stessi che oggi rivendicano e riottengono il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) La colpa imperdonabile di, anzi la macchia indelebile per cui dovrebbe essere bandito in perpetuo dalla civile convivenza e dalla sfera pubblica, consisterebbe secondo il pensiero uniconell’essere intervenuto pubblicamente,due anni di silenzio, in difesa del figlio Ciro accusato di stupro di gruppo, in attesa di una richiesta di rinvio a giudizio che al momento non è stata ancora formulata. Il coro unanime di indignazione, che non è eccessivo definireo gogna mediatica a reti e testate unificate, nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle, reo del più bieco “giustizialismo” perché fin dai primi V-Day elencava per nome e cognome i parlamentari condannati in via definitiva (gli stessi che oggi rivendicano e riottengono il ...

