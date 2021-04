Dopo 35 anni Pistocchi lascia Mediaset | «Ora un programma nuovo»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni

Bologna, 23 aprile 2021 " Non andava in fuga probabilmente da, a maggior ragionela Caduta al Giro del Delfinato del 2019 che lo ha privato di un anno e mezzo ad alti livelli. Ma il quinto Tour de France è il suo obiettivo e farà di tutto per riuscirci.Sono passati un paio dida quando abbiamo avuto l'occasione di vedere il primo ed unico teaser di presentazione di ... Ora,che Bethesda e Zenimax sono state acquistate da Microsoft, sembra che ...Una notizia che ha suscitato clamore, quando lunedì la Regione ha annunciato l’avvenuto sequenziamento nel laboratorio di Candiolo. Spiegando che «il soggetto, un cinquantenne del distretto sanitario ...Carolina Leonardi, 28 anni, laureata in Agraria. Tra le giovani pastore più famose d’Italia. Dal 2016 alleva pecore di razza Massese a Stazzema, mille metri di quota, nel parco delle Apuane, ha anche ...