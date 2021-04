Advertising

Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - MediasetTgcom24 : Dl aperture: salta il riavvio dei centri commerciali nel weekend #federdistribuzione - webecodibergamo : Dl aperture: salta il riavvio dei centri commerciali nei weekend - ippolitipaolo74 : Dl aperture: salta il riavvio dei centri commerciali nei weekend - donatda : RT @MediasetTgcom24: Dl aperture: salta il riavvio dei centri commerciali nel weekend #federdistribuzione -

Ultime Notizie dalla rete : aperture salta

Agenzia ANSA

Contrariamente a quanto si credeva, non verrà concessa la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del nuovo decreto Covid , che prevede tutta una serie di riaperture a ...Dlriavvio centri commerciali nei weekend Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana . Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decretonon c'è ...Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la ...Che prevede invece aperture differenziate fra i due settori (cinema ... nel provarle e rischiarle in qualsiasi partita e contro qualsiasi avversario. E un salto di qualità mentale che si sviluppa con ...