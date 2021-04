Covid: oltre 5 milioni i vaccinati con 2 dosi in Israele (Di venerdì 23 aprile 2021) Gli israeliani che hanno ricevuto entrambi le dosi del vaccino Pfizer sono oltre 5 milioni. Lo ha detto il ministro della sanità Yuli Edelstein definendo il fatto "un enorme risultato per il sistema ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Gli israeliani che hanno ricevuto entrambi ledel vaccino Pfizer sono. Lo ha detto il ministro della sanità Yuli Edelstein definendo il fatto "un enorme risultato per il sistema ...

Agenzia_Ansa : In Italia somministrate oltre 16 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Poco meno di cinque milioni di persone hann… - Agenzia_Ansa : Covid, 16.232 positivi e 360 vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 4,4%, in aumento r… - MediasetTgcom24 : Covid, picco mondiale in India: oltre 330mila in 24 ore #covid - freedoom191 : L'avvocato Grimaldi racconta l'odissea per far approvare le cure domiciliari che dimostrano ottimi risultati nella… - ale_macina : RT @IaconaRiccardo: India, record mondiale di casi in 24 ore: oltre 330mila. Incendio in reparto Covid a Mumbai: 13 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Le Borse di oggi, 23 aprile 2021. Listini incerti, da S&P possibile la prima pagella all'Italia di Draghi ...al termine di una settimana vissuta tra le preoccupazioni per la crescita dei contagi da Covid in ... A Piazza Affari balzo di oltre dieci punti per Tod's dopo che ieri a mercati chiusi Lvmh ha ...

Vaccinazioni, superato il target settimanale: Liguria, Lombardia e Puglia più avanti ... in base al piano messo a punto dal commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, è ...numeri di Lab24 del Sole 24 ore sui dati del Governo dicono che la media nazionale è stata di oltre ...

Vaccini, entro aprile 354mila dosi in regione Donini: "Siamo pronti, aumenteremo i ritmi" Ora sono in corso le immunizzazioni degli over 70 e 80 oltre ai fragili e a chi si prende cura di loro. Da lunedì prenotazione per gli over 65 L'Emilia-Romagna è pronta, grazie ai nuovi quantitativi ...

Covid, in Colombia oltre 70mila morti dall'inizio della pandemia Dopo la terza ondata di Covid-19 in Colombia il numero totale di morti ha superato quota 70mila. Secondo il conteggio ufficiale, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 430 decessi, un numero record ...

