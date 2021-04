Covid, dal 26 aprile solo la Sardegna in zona rossa (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. E’ in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26. E’ in areala Regione. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : SPERANZA TRADITO DAL SUO LIBRO. 'COVID? SAPEVO DA DICEMBRE' - LegaSalvini : IL GIORNALE: '#SPERANZA TRADITO DAL SUO LIBRO. 'COVID? SAPEVO DA DICEMBRE. A NOVEMBRE VIDI UN MINISTRO CINESE MA ER… - Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - ansa_marche : Covid: Acquaroli, Marche in zona gialla dal 26 aprile - lucasavio33 : RT @MarcoSanavia1: In un’intervista di oggi al prof.Suter del M. Negri presso il programma di Milan su radio24,questi ha spiegato che tratt… -