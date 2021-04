Covid-19, Ue: accordo con Pfizer-Biontech per 1,8 miliardi di dosi di vaccino (Di venerdì 23 aprile 2021) Von der Leyen: "Lavoriamo a un nuovo contratto" di fornitura "per il 2021-2023". Il vaccino sarà prodotto anche nell'impianto Pfizer di Puurs, in Belgio. "Solo qui produrremo 100 milioni di dosi al mese", ha annunciato il Ceo dell'azienda farmaceutica, Albert Bourla Leggi su rainews (Di venerdì 23 aprile 2021) Von der Leyen: "Lavoriamo a un nuovo contratto" di fornitura "per il 2021-2023". Ilsarà prodotto anche nell'impiantodi Puurs, in Belgio. "Solo qui produrremo 100 milioni dial mese", ha annunciato il Ceo dell'azienda farmaceutica, Albert Bourla

