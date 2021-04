Coronavirus, in Israele nessuno decesso dopo dieci mesi (Di venerdì 23 aprile 2021) Per la prima volta da dieci mesi, in Israele non si sono registrati morti per Covid nelle ultime 24 ore. I positivi invece sono stati in tutto 129. Israele, zero morti per Covid per la prima volta in 10 mesi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Per la prima volta da, innon si sono registrati morti per Covid nelle ultime 24 ore. I positivi invece sono stati in tutto 129., zero morti per Covid per la prima volta in 10su Notizie.it.

