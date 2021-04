Controlli a tappeto nel materano | denunciate due persone

(Di venerdì 23 aprile 2021) Durante idei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera. Durante ilefermate sono 2: un 62enne di Pomarico per la violazione dell’obbligo di quarantena ed un 43enne di

Advertising

verklaus : @alevabenecosi Con l'apertura fino alle 23.00 si permetterebbe ai ristoratori di organizzare cene PRENOTATE, la pri… - T7TorreSette : #Napoli - Stazione Centrale, controlli a tappeto della Polfer: 4 arresti per furto e atti osceni… - GianfrancoDIB : MATERA E PROVINCIA: CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI. DENUNCIATE 2 PERSONE E DROGA SEQUESTRATA - TuttoH24 : Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, han… - giuseppebaggio : #Italia Se facessero controlli a tappeto sul traffico di droga, la popolazione italiana sarebbe più sana nel corpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto

Telefriuli

Nel frattempo PagoPa e il MEF hanno fatto sapere che saranno comunque effettuatisu ogni singola transazione allo scopo di trovare i furbetti. Quanti saranno sorpresi ad ...Durante i giorni appena trascorsi, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...Durante i controlli a tappeto dei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della ...Nato dallo stesso esperimento fallito che diede origini a Blue Marvel, Anti-Man è mentalmente instabile e riesce a controllare l’anti-materia. Da solo è riuscito a mettere al tappeto personaggi come ...