Confcommercio e Fipe, una app per facilitare le riaperture. Mercoledì 28 presentazione online (Di venerdì 23 aprile 2021) Confcommercio e Fipe Campania, grazie alla partnership avviata con QrAccessApp, metteranno gratuitamente a disposizione dei propri soci una App per il tracciamento semplice e veloce dei clienti al ristorante, come previsto dalle norme di prevenzione del Covid, per dare un valido contributo alla rapida riapertura dei propri associati, salvaguardare la salute e la privacy dei clienti e progredire nella lotta alla pandemia nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il funzionamento di QrAccessApp è particolarmente semplice: e? sviluppata in due App, una che gli avventori (user) potranno installare sui propri dispositivi mobili ed una seconda da installarsi sui dispositivi dei responsabili di locali/aziende o istituzioni (owner). Tramite le due App e l’uso di codici QR autenticati, il gestore può scansionare il codice dell’avventore “con un solo click”, senza ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021)Campania, grazie alla partnership avviata con QrAccessApp, metteranno gratuitamente a disposizione dei propri soci una App per il tracciamento semplice e veloce dei clienti al ristorante, come previsto dalle norme di prevenzione del Covid, per dare un valido contributo alla rapida riapertura dei propri associati, salvaguardare la salute e la privacy dei clienti e progredire nella lotta alla pandemia nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il funzionamento di QrAccessApp è particolarmente semplice: e? sviluppata in due App, una che gli avventori (user) potranno installare sui propri dispositivi mobili ed una seconda da installarsi sui dispositivi dei responsabili di locali/aziende o istituzioni (owner). Tramite le due App e l’uso di codici QR autenticati, il gestore può scansionare il codice dell’avventore “con un solo click”, senza ...

