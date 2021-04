Carlo Conti | «In tv manca la libertà di un tempo che c’è stata tolta dai social»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Top Dieci, il varietà-gioco che lo scorso anno rappresentò la ripartenza per Rai1 dopo il lockdown, ritorna in prima serata dal 23 aprile con la conduzione di Carlo Conti. Lo show mantiene le sue caratteristiche originali: al centro ci sono due squadre (nella prima puntata sono schierati Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall’altra) che si sfidano per scoprire le classifiche di ogni genere (hit musicali, moda e costumi degli ultimi 60 anni, gusti e tradizioni, manie e difetti degli italiani). Ci saranno anche degli ospiti che interverranno: nella prima puntata sono attese Giorgia e Rita Pavone.

