Carfagna chiede alla Lega di smetterla con le liti e di contribuire a ricostruire il Paese (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi, in consiglio dei ministri, ci sarà un primo esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ma per l'approvazione definitiva si aspetterà il passaggio alle Camere di lunedì e martedì, nel tentativo di trovare una intesa massima nella maggioranza sui numeri e soprattutto sui meccanismi di governance. «Sarà ancora più chiaro a tutti perché questo governo è sostenuto da forze così diverse, una cosa impensabile fino a poco tempo fa», dice la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, Forza Italia, alla Stampa. Invitando la Lega a ricordarsi le ragioni della nascita di questo governo: «Siamo a Palazzo Chigi per ricostruire il Paese in un momento drammatico di emergenza, non per litigare sul coprifuoco». Il premier Mario Draghi ha convocato il ministro ...

