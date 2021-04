Calciomercato, giovani talenti e calciatori esperti. Ruggero Lacerenza a CalcioWeb: “occhio a Le Douaron, Nazon, Kenji-Van Boto e Victor Bobsin” (Di venerdì 23 aprile 2021) Alla scoperta di giovani talenti e calciatori in grado di fare la differenza anche in Italia. Si avvicina sempre di più il Calciomercato, le squadre sono in difficoltà dal punto di vista economico a causa della pandemia ma l’obiettivo è comunque quello di rinforzare le rose per la prossima stagione. L’intenzione dei dirigenti delle squadre del campionato di Serie A è quella di individuare calciatori di prospettiva e pronti per un torneo importante come quello italiano, le occasione non mancano e le prossime settimane si preannunciano infuocate. E’ sempre molto attivo l’agente FIFA Ruggero Lacerenza, tanti profili interessanti sono alla ricerca di una nuova squadra. Intervistato in esclusiva ai microfoni di CalcioWeb ha fornito interessanti ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Alla scoperta diin grado di fare la differenza anche in Italia. Si avvicina sempre di più il, le squadre sono in difficoltà dal punto di vista economico a causa della pandemia ma l’obiettivo è comunque quello di rinforzare le rose per la prossima stagione. L’intenzione dei dirigenti delle squadre del campionato di Serie A è quella di individuaredi prospettiva e pronti per un torneo importante come quello italiano, le occasione non mancano e le prossime settimane si preannunciano infuocate. E’ sempre molto attivo l’agente FIFA, tanti profili interessanti sono alla ricerca di una nuova squadra. Intervistato in esclusiva ai microfoni diha fornito interessanti ...

Advertising

e_flags : • #SalaryCap; • Tetto spesa massimo per il calciomercato; • Limite alle commissioni per i procuratori; • Campionati… - chiccoclini : Potrà essere simpatico o meno, bravo o meno ....ma dice cose interessanti specie sulla prospettiva CALCIO-GIOVANI.… - Alemilanista86 : RT @fabbricainter: per farvi capire, ci sarà da una parte il calciomercato della #Superlega raccontato da @FabrizioRomano e dai suoi giovan… - AMinghetti : RT @fabbricainter: per farvi capire, ci sarà da una parte il calciomercato della #Superlega raccontato da @FabrizioRomano e dai suoi giovan… - KINSHASAAAAAAA : RT @fabbricainter: per farvi capire, ci sarà da una parte il calciomercato della #Superlega raccontato da @FabrizioRomano e dai suoi giovan… -