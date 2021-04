Bundesliga, Bayern Monaco verso il titolo: può festeggiarlo in questo week-end (Di venerdì 23 aprile 2021) Bundesliga, il Bayern Monaco è pronto a festeggiare il nono titolo consecutivo nel campionato teutonico. La squadra di Hans-Dieter Flick potrebbe laurearsi regina di Germania già in questo week-end: basterà vincere contro il Mainz domani. Il Bayern Monaco è uno dei grandissimi club che non ha aderito alla creazione della Superlega: la società bavarese, nonostante i grandi successi, risulta avere un bilancio positivissimo. I dirigenti biancorossi, negli anni, sono riusciti a gestire meravigliosamente i conti dei teutonici alzando, nonostante l’oculatezza, tantissimi trofei. Un modus operandi da studiare per tantissime società europee. Gli attuali campioni in carica della Bundesliga potrebbero riconfermarsi tali già domani: basterà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021), ilè pronto a festeggiare il nonoconsecutivo nel campionato teutonico. La squadra di Hans-Dieter Flick potrebbe laurearsi regina di Germania già in-end: basterà vincere contro il Mainz domani. Ilè uno dei grandissimi club che non ha aderito alla creazione della Superlega: la società bavarese, nonostante i grandi successi, risulta avere un bilancio positivissimo. I dirigenti biancorossi, negli anni, sono riusciti a gestire meravigliosamente i conti dei teutonici alzando, nonostante l’oculatezza, tantissimi trofei. Un modus operandi da studiare per tantissime società europee. Gli attuali campioni in carica dellapotrebbero riconfermarsi tali già domani: basterà ...

