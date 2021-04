Avere pregiudizi verso l’omogenitorialità vuol dire non avere chiaro il concetto stesso di famiglia (Di venerdì 23 aprile 2021) Quando si parla di omogenitorialità sembra quasi doveroso doverne dare innanzitutto una definizione. Come se il termine in sé suoni “straniero”, oltre che “sgradevole”. Sarà perché nel 2021 è ancora un campo poco esplorato. Fu l’Associazione dei Genitori e dei Futuri Genitori Gay e Lesbiche (APGL) francese a coniare il neologismo homoparentalité nel 1997, per designare tutte quelle situazioni nelle quali almeno un adulto, che si autodefinisce omosessuale, è il genitore di almeno un bambino all’interno di una nuova famiglia ricostituita. l’omogenitorialità è un termine “ombrello” perché comprende diverse realtà familiari: ci sono famiglie in cui i figli sono nati da precedenti relazioni eterosessuali dei genitori; famiglie composte da madri lesbiche single o in coppia che hanno adottato o hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita; ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Quando si parla di omogenitorialità sembra quasi doveroso doverne dare innanzitutto una definizione. Come se il termine in sé suoni “straniero”, oltre che “sgradevole”. Sarà perché nel 2021 è ancora un campo poco esplorato. Fu l’Associazione dei Genitori e dei Futuri Genitori Gay e Lesbiche (APGL) francese a coniare il neologismo homoparentalité nel 1997, per designare tutte quelle situazioni nelle quali almeno un adulto, che si autodefinisce omosessuale, è il genitore di almeno un bambino all’interno di una nuovaricostituita.è un termine “ombrello” perché comprende diverse realtà familiari: ci sono famiglie in cui i figli sono nati da precedenti relazioni eterosessuali dei genitori; famiglie composte da madri lesbiche single o in coppia che hanno adottato o hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita; ...

