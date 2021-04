Atp 250 Belgrado 2021, Matteo Berrettini in semifinale: battuto in due set Krajinovic (Di venerdì 23 aprile 2021) Matteo Berrettini passa su Filip Krajinovic in due set (6-4, 6-4) e conquista la semifinale dell’Atp 250 di Belgrado 2021. Vittoria importante e difficile per l’azzurro, che nel secondo set non sbaglia praticamente nulla al servizio e si aggiudica il match. Un ora e 15 di gioco circa, dove il tennista serbo ha tenuto testa a Matteo per poi arrendersi inevitabilmente sul finale. Berrettini IN semifinale: AVVERSARIO E ORARIO DELLA PARTITA Il primo set vede Berrettini partire a mille, aggiudicandosi rapidamente due game. Poi, sul 2-1, entra in partita il serbo che, pur sbagliando molto, riesce a creare qualche difficoltà all’azzurro che sbatte più volte sul nastro. Il primo set si conclude dopo quarantacinque minuti ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021)passa su Filipin due set (6-4, 6-4) e conquista ladell’Atp 250 di. Vittoria importante e difficile per l’azzurro, che nel secondo set non sbaglia praticamente nulla al servizio e si aggiudica il match. Un ora e 15 di gioco circa, dove il tennista serbo ha tenuto testa aper poi arrendersi inevitabilmente sul finale.IN: AVVERSARIO E ORARIO DELLA PARTITA Il primo set vedepartire a mille, aggiudicandosi rapidamente due game. Poi, sul 2-1, entra in partita il serbo che, pur sbagliando molto, riesce a creare qualche difficoltà all’azzurro che sbatte più volte sul nastro. Il primo set si conclude dopo quarantacinque minuti ...

Advertising

sportface2016 : #AtpBelgrado, #Berrettini è in semifinale: battuto #Krajinovic in due set - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: Giornata di grande tennis per i colori azzurri. Apre #Sinner alle 12:30 contro Rublev nel quarto dell’ATP 500 #BCNOpenBS… - toMMilanello : Giornata di grande tennis per i colori azzurri. Apre #Sinner alle 12:30 contro Rublev nel quarto dell’ATP 500… - TennisWebMag : Tre italiani oggi nei quarti dei tornei ATP 500 di Barcellona e ATP 250 di Belgrado. Alle 12,30 @janniksin affronte… - oktennis : Gianluca Mager stende Popyrin in due set e vola ai quarti dell’ATP 250 di Belgrado. Giocherà con il vincente di Kar… -