Andreas-Seidl | l’Ingegnere elogia Lando Norris

l'Ingegnere della McLaren Andreas-Seidl ha elogiato il pilota Lando Norris che sta disputando un campionato sorprendente. Anche Daniel Ricciardo ha riconosciuto la crescita del suo collega autore di gare spettacolari. Per Norris attualmente fila tutto liscio ma dovrà continuare e non togliere mai la concentrazione perché questo campionato di F1 potrebbe riservare belle sorprese. Daniel-Ricciardo: il pilota deve migliorare rispetto a Norris Andreas-Seidl: cosa ha detto su Norris? "E' stato sicuramente un meritato podio" dice il capo del team McLaren Andreas Seidl dopo che Lando Norris è arrivato terzo nella gara di Formula

