Vincenzo Nibali | “Via libera per tornare su strada” Lo Squalo tenta il recupero per il Giro d’Italia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivano ottime notizie per, il quale ha ricevuto il viaper effettuare un test in bicicletta dopo la caduta in allenamento di settimana scorsa. A comunicarlo è stato lo stessosul suo profilo Instagram: “Visita di controllo presso Ars Medica con il Dr Marano e… tutto bene. Grazie a questo, ora ho il viaper iniziare una nuova fase del mio, la più delicata e decisiva: la prova su”. Il siciliano era caduto in allenamento martedì scorso, rimediando una frattura composta al radio del polso destro. Si è poi operato in artroscopia per inserire una placca con tre viti e oggi ha ricevuto questa lieta notizia. A questo punto l’alfiere della Trek-Segafredo può proseguire nel suo, con l’obiettivo di ...