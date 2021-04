Una capra gli ruba l’auto e lui chiama la Polizia | l’incredibile vicenda

Leggi su inews24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Unagli ‘e lui è costretto are la: l’assurdaarriva dall’Austria La notizia risale al 2013, ma per la sua assurdità vale la pena tornarla a raccontare, soprattutto per chi non la conosce. Ci troviamo nelle vicinanze di Bad Radkesburg, in Austria ma a confine con la Slovenia, in L'articolo proviene da Inews.it.