«AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimović». Così il club rossonero ha annunciato la permanenza dell'attaccante svedese anche per la stagione 2021/22. «Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera

SimoneGambino : UFFICIALE - 'AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese vestirà l… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE IL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC L'ATTACCANTE SVEDESE HA FIRMATO PER UN ALTRO ANNO ??… - dadoSuperSantos : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Zlatan #Ibrahimovic rinnova con il #Milan: i dettagli dell'accordo - Ghinghi2000 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE IL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC L'ATTACCANTE SVEDESE HA FIRMATO PER UN ALTRO ANNO ?? - komjksi12 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE IL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC L'ATTACCANTE SVEDESE HA FIRMATO PER UN ALTRO ANNO ?? -

