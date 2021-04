Tutte le sentenze di Banfi: "Speranza ortolano". E su Draghi... (Di giovedì 22 aprile 2021) Intervista all'attore pugliese 84enne. Dal calcio alla politica: "Draghi mi piace, parla chiaro ed è vicino alla gente. Sarà il prossimo presidente della Repubblica" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Intervista all'attore pugliese 84enne. Dal calcio alla politica: "mi piace, parla chiaro ed è vicino alla gente. Sarà il prossimo presidente della Repubblica"

Advertising

AlessandroDeD14 : @Josto51037271 @WeLiveHard @ilio89969386 @Edercitadin7 @GianniIglesias @juventusfc @LucianoMoggi @FIGC Ascolta,é i… - Kiraia75 : @SaracomemeSara Grazie era quello che cercavo da tempo, tutte le sentenze che smontano questa farsa. Già stampata e appesa in negozio. - RobertoPiciucc1 : RT @BertoniGiorgio: E adesso come la mettiamo cari amici sinistri ??? E adesso da che parte state ?? Silenzio, girare la testa ... per la v… - BertoniGiorgio : E adesso come la mettiamo cari amici sinistri ??? E adesso da che parte state ?? Silenzio, girare la testa ... per… - RaffaellaUcci : @GrandePinguino Il trucco sta nello spararne diverse, di sentenze, tutte diverse fra loro, così una a caso la prendi. -